Voto, su twitter il simbolo di Forza Italia: c'è "Berlusconi presidente"

"Oggi vi auguro #BuonaDomenica mostrandovi in anteprima il nostro simbolo per le elezioni del 4 marzo. Anche con questa nuova legge elettorale votare è molto facile: basta barrare il logo di Forza Italia!". Lo scrive su twitter il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che pubblica il nuovo logo di Forza Italia dove dentro un cerchio blu e sotto la scritta "Forza Italia", campeggia "Berlusconi presidente".

Il simbolo, racchiuso in un cerchio, include nella parte alta, il tradizionale logo tricolore di Forza Italia e, nella parte inferiore, la scritta Berlusconi presidente in caratteri azzurri.



Attesa per il vertice con Salvini e Meloni - Mancano poche all'atteso vertice ad Arcore con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. In agenda, molto probabilmente, programmi e strategie per le prossime elezioni politiche del 4 marzo.