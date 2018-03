Voto, Italia divisa: M5s vince a sud, il centrodestra al centro-nord

E' il Veneto la regione al top per affluenza alle elezioni politiche: ha votato il 78,85% degli aventi diritto al Senato ed il 78,72% alla Camera. In Sicilia si è invece registrata la partecipazione più bassa del Paese (62,99% al Senato e 62,72% alla Camera). In media l'affluenza si è attestata al 73,01% al Senato e al 72,91% alla Camera. Alle precedenti consultazioni politiche, nel 2013, quando si era votato però in due giornate, l'affluenza era stata di un paio di punti più alta: 75,26% al Senato e 75,24% alla Camera.