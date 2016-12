Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha deciso di non partecipare al Festival dell'Azione Cattolica, "A noi la parola", in Vaticano dove avrebbe dovuto rispondere alle domande di alcuni giovani. Secondo quanto trapelato dal Campidoglio, il sindaco aveva avvertito già venerdì pomeriggio che non avrebbe partecipato per impegni familiari.

La reazione di Monsignor Galantino - "Deluso? No, lo sarei se non venissero i ragazzi". Così ha risposto ai cronisti mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, in merito all'assenza di Virginia Raggi all'incontro con i giovani dell'azione cattolica. Sul caso Roma, Galantino si è detto "preoccupato come qualsiasi cittadino che vuole vedere la città governata".



L'Osservatore romano: "Roma in stato di abbandono" - Intanto il giornale del Vaticano pubblica una dura analisi sulla situazione della Capitale: "A Roma è bastato un breve temporale di fine estate per allagare e paralizzare molti quartieri. Nella capitale, a riprova dello stato di abbandono in cui per certi aspetti versa la città, pochi minuti di pioggia sono bastati per provocare la caduta di numerosi alberi, danneggiando alcune automobili e mettendo a serio rischio l'incolumità dei cittadini. Molte strade, soprattutto nei quartieri meridionali, sono state letteralmente allagate a causa della mancata pulizia, ormai cronica, delle caditoie".