Vescovi contro la Lega: "Guadagnare sui migranti? Fanfaronate da osteria"

"Perché non vengono a vedere?", dice Galantino a chi accusa la Cei di guadagnare con gli immigrati. "Nelle nostre strutture, quelle accreditate, la polizia ci porta gli immigrati e poi chi si è visto si è visto - spiega -. Ogni tanto vengono a dare un'occhiata, appare magari un impiegato della Asl per controllare e basta". "Noi ci arrangiamo, tiriamo fuori soldi di tasca nostra e nessuno ci guadagna - aggiunge -. Noto che anche in questo caso parlano piazzisti di parole che incendiano ed esasperano gli animi".



Da Salvini, Zaia e Grillo "fanfaronate da osteria" - "I piazzisti sono molti, piazzisti di fanfaronate da osteria, chiacchiere da bar che rilanciate dai media rischiano di provocare conflitti". Mons. Nunzio Galantino, segretario Cei, alza il tono delle accuse sull'immigrazione. In un'intervista a Famiglia Cristiana, monsignor Galantino risponde a tono al segretario della Lega Matteo Salvini al presidente del Veneto Luca Zaia e a Beppe Grillo e ribadisce quanto detto affermando: "Hanno criticato pesantemente il Papa, ma hanno visto che può essere controproducente per il loro consenso perché papa Francesco è molto popolare".



Alla domanda al perché sia criticato periodicamente risponde che in Italia la percezione dell'accoglienza ai migranti è errata: "La gente crede che abbiamo accolto 18 milioni di stranieri. Invece sono meno del 7%, lavorano, pagano le tasse e contribuiscono quasi al 7% della nostra ricchezza".



La polemica tra Galantino e il governo e la marcia indietro di Famiglia Cristiana - Molto scalpore hanno fatto poi le parole di monsignor Galantino "sull'assenza del governo" , riportate in un articolo apparso sul sito di Famiglia Cristiana. "Facciamo ciò che il Vangelo ci impone di fare e non dobbiamo giustificarci. Piuttosto è il governo che è del tutto assente sul tema dell'immigrazione. Abbiamo scritto leggi che respingono gli immigrati e non prevedono un'integrazione positiva" la legge "impone la non integrazione" e "nessuna forza politica si applica alla questione" dal momento che si rischiano i voti.



Poche ore dopo, arriva però la smentita del settimanale cattolico. Le dichiarazioni attribuite a mons. Galantino "sono state riportate in modo esagerato nei toni all'interno di un colloquio confidenziale con il nostro giornalista", ha infatti precisato la direzione di Famiglia Cristiana, ammettendo che Galantino è stato "strumentalizzato in quanto l'intervista doveva vertere solo sul progetto della Chiesa italiana".



Serracchiani: "Da Cei giudizi ingenerosi, governo c'è" - "A tutti quelli che dispensano soluzioni, a chi dà giudizi ingenerosi, a chi la fa facile, rispondiamo che questo governo sta affrontando con razionalità una soluzione difficile e lo sta facendo molto meglio che in altre parti". Lo afferma Debora Serracchiani, vicesegretario del Pd.



Migranti in Vaticano? Abbiamo per primi aperto le porte - E aggiunge: "Smettiamo una volta per tutte con la richiesta al papa di portare immigrati in Vaticano e ai vescovi di ospitarli nelle chiese e nei seminari. E' un mantra che non si può piu' ascoltare. In Vaticano papa Wojtyla ha aperto una delle prime mense ai poveri e vi sono vescovi che ospitano immigrati a casa propria e non si sono mai riempiti le tasche". In conclusione mons. Galantino si chiede se anche Salvini, Zaia e Grillo agiscano allo stesso modo: "forse se visitassero i campi profughi e le Caritas" li "aiuterebbe a capire".



Salvini: Galantino ha rotto le scatole - "Il signor Galantino, portavoce dei vescovi, pensa che gli italiani debbano accogliere tutti gli immigrati sempre e comunque. E i leghisti che non la pensano come lui, sono 'fanfaroni da osteria'. Ma l'Italia è ancora una Repubblica o dipende dal Vaticano? Chiedo a voi amici cattolici ma questo Galantino ha rotto le scatole?": così su Facebook Matteo Salvini replica a monsignor Galantino. "L'immigrazione senza limiti e senza regole è solo caos. Per i 4 milioni di disoccupati e i 9 milioni di poveri, niente alberghi?", aggiunge Salvini.