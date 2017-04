Vaccini, polemiche dopo puntata Report: interviene la commissione di Vigilanza Rai

Numerose le critiche per i contenuti della trasmissione di domenica che avrebbe messi in dubbio l'utilità dei vaccini. Il ministro Lorenzin condanna senza mezzi termini i contenuti della puntata: "Atto di grave disinformazione". il conduttore Sigfrido Ranucci chiarisce: "Mai fatta nessuna campagna contro".



Quello fatto dal servizio di Report sui vaccini è "disservizio pubblico", afferma Enrica Alteri, a capo della divisione che si occupa delle valutazioni per i farmaci a uso umano dell'agenzia europea per il farmaco (Ema), intervistata durante il servizio. "Non esiste una medicina sicura al 100%, ogni medicina ha una serie di reazioni avverse, quello che è importante è stabilire il rapporto rischio-beneficio e che il beneficio sia largamente maggiore dei rischi piccoli o grandi. È importante anche rassicurare sul fatto che non tutti gli effetti avversi registrati sono correlati ai farmaci".



Schierati al fianco della redazione di Report i parlamentari M5S. "La Casta, politica e non, vorrebbe chiudere Report. Da settimane la trasmissione d'inchiesta della Rai è sotto attacco dei tanti che difendono la libertà di stampa solo quando non tocca i loro interessi e di coloro che vorrebbero un'informazione succube del governo e della maggioranza", si legge in una nota diffusa dall'ufficio comunicazione del Movimento 5 stelle al Senato.



Ranucci replica: gravissimo se la Rai ci ferma - "Sarebbe gravissimo. Report non è di Sigfrido Ranucci, è dei cittadini che pagano il canone. Ci tirano per la giacchetta di qua e di là, a seconda di dove tira il vento della politica", replica l'autore-conduttore di Report Sigfrido Ranucci, commentando le indiscrezioni sul possibile stop della Rai alla trasmissione di inchieste di Raitre da lui ereditata da Milena Gabanelli. "Io - afferma il giornalista di Report - ho fatto vaccinare mia figlia. Ma vogliamo parlare anche delle controindicazioni?. La cosa peggiore è non dare tutte le informazioni. C'erano dati che non collimavano e noi abbiamo cercato di capire perché"