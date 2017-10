Usa, Gentiloni su Trump: "Un Paese non può affrontare tutto da solo"

"L'Italia è convinta che il multilateralismo sia l'unica via per affrontare le sfide e i problemi globali. Non credo che un Paese possa farlo da solo, non è una soluzione realistica". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, intervenendo alla New York University, commentando le parole di Donald Trump all'Onu. "Capisco difendere i propri interessi, ma serve un approccio multilaterale per affrontare le questioni Corea del Nord e clima".