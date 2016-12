Unioni civili, scontro in maggioranza Primo round al Pd: ddl subito in Aula

Lo scontro interno alla maggioranza tra Pd e centristi, dunque, non sembra destinato a placarsi.



Verdiniani: "Ok solo a convivenze" - "Noi verdiniani voteremo le Unioni civili, limitatamente alle convivenze, senza adozioni". Lo ha detto Vincenzo D'Anna, senatore di Ala.



Alfano: "Sui bambini non si scherza" - Sulla questione, su cui poco tempo fa si era pronunciata anche l'Unione europea, ha parlato di nuovo il ministro dell'Interno, e leader dell'Ncd, Angelino Alfano, che a margine di una visita a Londra ha espresso il suo parere favorevole per ampliare "i diritti patrimoniali anche per coppie dello stesso sesso", ma ha ribadito il suo "no all'adottabilità dei figli" perché "i bambini hanno diritto a una mamma e a un papà e con i bambini non si scherza". Alfano ha poi notato che la questione non fa parte del programma concordato dalla maggioranza ed esclude qualunque "ricatto" al governo.