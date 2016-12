Unioni civili, scontro all'interno della maggioranza tra Alfano e Boschi

Boschi: "Se Ncd non vota, ci alleiamo con altri" - "Per il Pd le unioni civili sono un tema irrinunciabile", ha detto la Boschi, sottolineando che "faremo il possibile per trovare un accordo in Parlamento", cercando punti di incontro con il Nuovo centrodestra di Angelino Alfano. "E' una fatica che dobbiamo fare, ma se Ncd non darà il suo appoggio faremo accordi con altre forze per portare a casa la legge", ha aggiunto.



"Il Pd non basta. Ma questa legge si deve fare - ha sottolineato il ministro alla festa nazionale dell'Idv - è un impegno di civiltà. Non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B". La Boschi ha ribadito la volontà del Pd di accelerare sulla legge: "Se ci sarà spazio entro dicembre faremo la legge, l'obbiettivo del Pd è quello di portarla a compimento il più presto possibile".



Quagliariello: "Si vuol sancire la subalternità di Ncd" - "Si continua a fare di tutto per sancire la subalternità di Ncd", ha commentato il senatore Gaetano Quagliariello, che si è dimesso da coordinatore di Ncd. E' vero infatti, come afferma il ministro Boschi, che le unioni civili non fanno parte del programma di governo, ma allora non si capisce per quale motivo i ministri e gli esponenti Pd dell'esecutivo continuino a parlarne e ad assumere iniziative in proposito. Ricordo che il ministro Alfano per correttezza e sensibilità non partecipò al Family Day di piazza San Giovanni. Ma ancora una volta evidentemente c'è chi può e chi non può: il Pd può, Ncd non può".