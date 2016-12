Trivelle,Consiglio di Stato: ok referendum 17 aprile,no Election Day

Anche dal Consiglio di Stato arriva la conferma della data del 17 aprile per il referendum sulle trivellazioni e del 5 giugno per le elezioni amministrative. Non ci sarà quindi nessun "Election Day" che avrebbe dovuto accorpare le due consultazioni. Respinti gli appelli proposti dal Codacons e dai Radicali contro il "no" già espresso dal Tar del Lazio.