Toninelli a Tgcom24: "Sequestro se nave Lifeline non va a Malta"

"Se la nave ong Lifeline non andasse verso il porto di Malta, cosa che dovrebbe e deve fare per il senso di umanità e per il rispetto del diritto del mare, verrà immediatamente sequestrata". Lo ha detto a Tgcom24 il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. "Come cittadino e come ministro sarei sconvolto dalla disumanità di Malta nel caso in cui non accogliesse la nave visto che rappresenta adesso il porto più vicino e sicuro", ha aggiunto.