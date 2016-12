Terremoto, Blundo (M5s) sulla sua pagina Facebook: "Menzogne per interessi economici del governo"

"Il Tg1 apre dichiarando una scossa di 7.1 e poi la declassa a 6.1, ancora menzogne per interessi economici di Governo!!! Anche il terremoto che ha distrutto L'Aquila fu 'addomesticato' a 5.8...Il tutto per non risarcire i danneggiati al 100". Un post al vetriolo questo della senatrice M5s Enza Blundo pubblicato sulla sua pagina Facebook, dopo le scosse di questa mattina, che sta facendo discutere. Il messaggio poco dopo è stato modificato e "addolcitto", ma il tam tam sui social è iniziato. In molti lo hanno rilanciato su Twitter: " "Anche in situazioni tragiche come quella di queste ore, non perdono occasione di scrivere bestialità", commenta secco il senatore Pd Andrea Marcucci. Piovono le critiche anche da utenti comuni, ma il M5s si dissocia: "Non ci rappresenta".