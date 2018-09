Tajani (FI): "Alleanze per rafforzare il centrodestra"

" Forze diverse, ma alleate per rafforzare davvero il centrodestra", presenta così a Il Messaggero Antonio Tajani , vicepresidente di Forza Italia, il futuro politico dei moderati. Tramonta, dunque, il progetto del partito unico tra FI, Lega e Fratelli d'Italia? " Non lo vuole e non lo dice nessuno . Sono tutte chiacchiere. Nessuno ne ha mai parlato. Noi siamo e lavoriamo per una coalizione forte, ma con partiti diversi", assicura l'azzurro.

Nessuna rottura, dunque, all'interno del centrodestra con la Lega al governo con M5s. "Vogliamo andare insieme alle prossime elezioni regionali e consideriamo l'intesa Lega-M5s un accordo temporaneo. Continuiamo a lavorare per l'alleanza di tutto il centrodestra, dove ci sono forze diverse perché, come diceva Totò, è la somma che fa il totale", precisa il numero due di Forza Italia.



Ma le previsioni sull'esecutivo non sono rosee: "L'intesa tra Lega e M5s non durerà per l'intera legislatura, nel frattempo stiamo all'opposizione e votiamo solo ciò che è in linea con il nostro programma".