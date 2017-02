Su Libero titolo shock su Raggi, Grasso: "Feltri chieda scusa alla sindaca"

Presidente Ordine Giornalisti: Libero disgustoso su Raggi - "Trovo disgustoso quel che appare oggi su Libero, riferito allusivamente alla vita privata di Virginia Raggi. Debbono essermi sfuggite le reazioni delle signore che insorgono indignate quando si ironizza o si fanno battute volgari sulle donne. Attendo di vedere che vincerà il premio "l'imbecille di turno" considerando questa mia dichiarazione un attacco alla libertà di stampa". Lo ha affermato in una dichiarazione il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Enzo Iacopino.



Grillo: "Massima solidarietà a Raggi, siamo tutti con te" - "Ecco l'informazione italiana". Così il titolo di un post sul blog di Beppe Grillo, che si riferisce al titolo "Patata bollente" dedicato a Raggi, in prima sul quotidiano di oggi. Nel testo del post viene indicato il direttore responsabile Pietro Senaldi e il direttore editoriale Vittorio Feltri, con il link ai loro account Twitter e l'indicazione "scrivigli su Twitter". "Libero Quotidiano nel 2016 ha perso il 16,3% dei suoi lettori rispetto al 2015. Il 2017 è appena iniziato", chiude il leader M5s.



M5S contro Libero: toccato fondo, ci sia levata scudi - "Non so se sia sessismo o semplice idiozia, in ogni caso mi fa schifo. La mia solidarietà a Virginia Raggi. La stampa ha superato ogni limite", attacca Luigi Di Maio mentre Danilo Toninelli, in un tweet, scrive: "forza Virginia. I giornaloni hanno toccato il fondo. Prova che sei sulla strada giusta. Ora ci attendiamo una levata di scudi da Boldrini in giù".



Taverna: "Ho criticato Virginia, oggi solidale: Feltri testa di c..." - "Molte volte sono stata critica nei confronti di Virginia ed in più situazioni abbiamo avuto aspri confronti, ma oggi davanti alla prima pagina del quotidiano Libero e dopo la lettura dello scandaloso articolo di Feltri, non posso fare a meno di mostrare solidarietà a Virginia semplicemente come donna". Lo scrive la senatrice romana Paola Taverna su Fb dove si rivolge al direttore di Libero: "Vede dottor Feltri con un semplice parallelismo sarebbe facile alla sua definizione del sindaco di Roma come 'patata bollente' accostare per lei 'gran testa di cazzo' ma non mi abbasso a tanto. Sarà un piacere rivestire con il suo giornale il fondo del mio secchio della spazzatura in attesa che la sua testata sparisca insieme a tante altre".



Orfini (Pd): Pagina Libero fa semplicemente schifo - "Questa prima pagina fa semplicemente schifo. Solidarietà a Virginia Raggi". Così su Twitter il presidente del Pd Matteo Orfini.