Stefano Fassina: è stato doloroso lasciare il partito democratico

"Non cerchiamo passerelle per rimanere in sella. Se avessimo voluto conservare poltrone, avremmo avuto strade facili". Lo ha detto Stefano Fassina alla sua prima convention da ex Pd. In platea a Roma, oltre ai "fuoriusciti" democratici, anche ex Sel e Prc. "E' stato doloroso lasciare il partito. Tra il Pd e il popolo democratico, abbandonato dal Pd, noi che siamo qui abbiamo scelto il popolo democratico", ha poi aggiunto.