Stadio Roma, M5S: via solo opere inutili pensate per i costruttori

"La diminuzione delle cubature non inciderà sulle opere pubbliche se non su quelle pensate soltanto per concedere più spazio ai costruttori. Marino aveva destinato 951 mila metri cubi in più rispetto ai 153 mila previsti per il nuovo stadio giustificandoli proprio con una serie di opere pubbliche in gran parte superflue". E' quanto dice un video sullo stadio della Roma postato da M5S Roma e retwittato da Virginia Raggi.