Regionali, in Lombardia gli exit poll tutti per Attilio Fontana

Staccati gli altri candidati: Dario Violi, del Movimento 5 Stelle, è indicato tra il 17 e il 21%; Onorio Rosati (Leu) tra il 2 e il 4%. "Mi sembra un buon risultato. Grazie ai lombardi che hanno partecipato al voto in maniera così massiccia e hanno fatto questa scelta", dice Fontana commentando gli exit poll dal quartiere generale milanese della Lega, in via Bellerio. "Si prospetta una vittoria storica della Lega, in particolare in Lombardia - aggiunge al suo fianco il segretario lombardo Paolo Grimoldi -. Gori non pervenuto, aspettiamo la sua telefonata per riconoscere la sconfitta".



"Il dato lombardo è molto importante. Mi sembra si possa ravvisare a questo punto una vittoria definitiva. E questo significa che il centrodestra al Nord sfonda", osserva soddisfatto a Porta a Porta il capogruppo di Forza Italia al Senato, Paolo Romani.



Staff Gori: commenti solo su dati reali - Giorgio Gori commenterà i risultati delle elezioni regionali in Lombardia a dati reali acquisiti. E' quanto fa sapere lo staff del candidato governatore del centrosinistra, che seguirà lo spoglio nella sede milanese del suo comitato elettorale, in corso Buenos Aires.