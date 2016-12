Referendum, vince il no: Lega e M5S chiedono subito il voto, Forza Italia è attendista

Brunetta: "Ora riforma elettorale con ampio consenso" - "Renzi dice che spetta al fronte del No la riforma elettorale. Non è così, l'onere della riforma elettorale spetta all'intero parlamento con il più ampio consenso possibile perché noi non siamo come te". Lo dice il presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, commentando le parole del premier Matteo Renzi. "Il Pd indichi un nuovo premier che prenda finalmente in mano il governo del Paese visto che Renzi nell'ultimo anno ha fatto solo campagna elettorale, ha perso solo tempo con due schiforme: quella elettorale e quella costituzionale che sono state spazzate via", ha aggiunto Brunetta. "Il Pd ha la maggioranza sia alla Camera che al Senato, Renzi vada a casa e il Pd garantisca il governo: può essere anche Grasso o Padoan", conclude.



Salvini: "Pronti a voto con ogni legge" - "Attendiamo rispettosamente la sentenza della Consulta, che speriamo arrivi presto. Ma al di là di qualunque scelta della Consulta siamo pronti a votare il prima possibile con qualunque legge elettorale". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, sulla richiesta di Matteo Renzi al fronte del No di formulare una proposta di legge elettorale. "Non pensiamo che l'Italia possa permettersi mesi di dibattito sulla nuova legge elettorale", ha aggiunto. "Il dopo-Renzi è un'emergenza nazionale che siamo pronti a gestire" ma "chi vuole allearsi con la Lega non deve fare inciuci o governicchi". Dice ancora Matteo Salvini. A chi gli chiedeva di primarie del centrodestra, Salvini ha risposto: "Siamo pronti a confrontarci". "Il centrodestra? Il voto di oggi - ha risposto - supera queste distinzioni". Per il segretario della Lega la base di un programma comune resta il ritorno alla sovranità nazionale e politiche chiare in materia di sicurezza e immigrazione. "Abbiano il dovere - ha concluso - di essere un'alternativa seria a Renzi".



Di Maio: "Finito tempo scorciatoie, parola a italiani" - "Il M5s non si sottrarrà alle responsabilità che servono per andare alle elezioni. E' finito il tempo delle scorciatoie". Lo ha detto il deputato M5s Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera dove ha aggiunto: "ora la parola ai cittadini italiani che si sono già espressi con questo referendum". "Ora è il momento di andare alle elezioni, nessuno pensi di bivaccare in Parlamento per arrivare al fatidico traguardo dei 4 anni e sei mesi per la pensione. Gli elettori hanno dimostrato che quando sono chiamati a pronunciarsi fanno sempre la stessa giusta". Ha aggiunto Vito Crimi, senatore M5s. "E' una vittoria - prosegue poi Danilo Toninelli sempre in conferenza stampa - contro un sistema di potere. Andiamo al voto attendendo la Consulta".



Grillo: auguri a Mattarella. Su voto Italiani stiano con noi - "Auguriamo buon lavoro al Presidente Mattarella in questo momento cruciale. Come prima forza politica del Paese siamo disponibili a fare tutti i passi necessari per arrivare alle elezioni politiche". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog dove sulle elezioni aggiunge: "I partiti faranno di tutto per tirarla per le lunghe e arrivare a settembre 2017 per prendere la pensione d'oro. Non glielo permetteremo e l'unica soluzione è quella che proponiamo. Chiediamo agli italiani di stare al nostro fianco in questa battaglia".