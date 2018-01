29 gennaio 2018 13:47 Salvini a Tgcom24:"Gli altri fanno promesse, noi manteniamo impegni" | "Zero clandestini e migliaia di espulsioni subito" "Sono pronto a fare il premier", dice a Fatti e Misfatti. E aggiunge: "Ho in mente unʼItalia che premia il merito e punisce le colpe"

"Per la prima volta, anche se Bossi ce lo rimprovera, la Lega sarà presente in tutta Italia perché ce lo chiedono gli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini intervistato dal direttore Paolo Liguori su Tgcom24. "Da Nord a Sud chiedono lavoro e sicurezza, gli altri in campagna elettorale fanno promesse noi le cose le facciamo". Aggiunge Salvini facendo l'esempio della Lombardia: "Noi a i padri separati con figli diamo un assegno di 400 euro".

"Sono pronto a fare il premier e il giorno dopo le elezioni guarderemo chi tra Forza Italia e la Lega ha avuto più voti e indicherà il nome", dice ancora Salvini. "Ho in mente un'Italia che premia il merito e punisce le colpe".



Il primo anno zero clandestini - "Il numero di clandestini che entrerà il primo anno del nostro governo è zero. Poi dovremo fare decine e decine di migliaia di espulsioni". Lo promette Matteo Salvini parlando del tema immigrazione. "Blindare, punire ed espellere, è quanto dobbiamo fare per ripulire l'Italia", dice ancora il leader della Lega.