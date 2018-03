Elezioni 2018, le immagini delle code ai seggi

Le urne chiuderanno alle 23 e molto probabilmente confermeranno la tendenza con il segno più dell'affluenza. La quale tuttavia ha risentito dell'entrata in vigore nel sistema di voto del cosiddetto talloncino anti-frode, che in più di una regione ha provocato lunghe code e disagi. La rimozione del talloncino dalla schede per la Camera e il Senato ha provocato infatti un marcato allungamento dei tempi dell'iter del voto, facendo registrare molte lamentele da parte di tantissimi elettori che in qualche modo si sono opposti alla novità del presidente di seggio chiamato a deporre le schede nelle urne.