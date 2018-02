D'Alema: non pregiudiziali verso M5s ma non sanno governare

"Io ho una pregiudiziale antifascista verso chi mette a rischio la democrazia. Io dico che i Cinque Stelle non sanno governare, non che mettano a rischio la democrazia". Lo ha detto l'esponente di Leu Massimo D'Alema. "Il M5s - ha aggiunto - non ha visione del futuro dell'Italia, non ha un progetto, non ha una classe dirigente, mescola temi di destra e sinistra: non mi sembra una prospettiva per il nostro Paese".

Alla domanda se sia possibile una alleanza di Leu con M5s, D'Alema ha risposto: "Noi vogliamo fare alcune cose: per esempio un nuovo Statuto dei diritti dei lavoratori, in base al quale dopo un ragionevole periodo di prova non sia più possibile il lavoro precario, e che ci sia un contratto a tempo determinato. Se qualcuno vuole farlo con noi, noi lo facciamo insieme volentieri. Vogliamo un Piano di investimento straordinario per il Sud, un Piano per l'edilizia scolastica. Parliamo di questo, altrimenti la gente non si interessa alle alchimie".



"Sinceramente non credo che la destra abbia la maggioranza", chiosa poi l'ex premier e segretario Pd. "Non credo che sarebbe Berlusconi, sento il nome di Tajani - aggiunge - nei sondaggi il M5s e' il primo partito largamente. Trattare? In questo momento cerco di contendere ai cinque stelle il consenso dei cittadini".