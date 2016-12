Grillo: "M5S unica alternativa al governo" - Un commento sul trionfo capitolino dei pentastellati è arrivato anche dal leader del movimento, Beppe Grillo. "Le elezioni di ieri segnano una svolta epocale - ha scritto sul suo blog -. E' il cambio di passo del MoVimento 5 Stelle, riconosciuto dai cittadini come una forza di governo affidabile e capace di esprimere candidati validi e competenti. Ci sono vincitori e vinti. Persone, idee e valori che hanno vinto e che hanno perso. Una cosa su tutte emerge dai dati: l'unica alternativa valida di governo, capace di vincere in maniera netta con un'unica voce e senza imbarcare la qualunque è il MoVimento 5 Stelle". "Ha vinto il MoVimento 5 Stelle - si legge ancora nel post - perché si è presentato dappertutto come un'unica forza solida, compatta e coerente e nonostante una campagna denigratoria orchestrata dal Pd ed eseguita dai media".



"Hanno perso i partiti e le lobby" - Al contrario, "hanno perso i partiti, le alleanze e le accozzaglie di liste civiche - scrive ancora Grillo -. Ha perso chi si nasconde dietro l'etichetta 'destra' o 'sinistra' solo per mascherare il vuoto di valori, di idee e di proposte. Hanno perso i media tradizionali di regime: le tv e i giornali. La macchina di propaganda piddina si è inceppata. Ormai avete perso qualsiasi credibilità, fatevene una ragione. Hanno perso le privatizzazioni a tutti i costi. Ha perso un Sistema morente che ormai mostra tutta la sua vulnerabilità. Hanno perso le Grandi opere. Hanno perso le lobby. Hanno perso i bonus e la narrazione di una realtà che non esiste. Ha perso chi diffama e chi denigra. Ha perso chi usa milioni di euro di soldi pubblici per fare propaganda spicciola". "Ha perso chi non conosce il Paese e vive solo nel palazzo".



"Voliamo a Palazzo Chigi" - "Ora voliamo alto verso il governo nazionale. L'aereo della missione impossibile è decollato e prenderemo quota. Dall'inizio ci hanno sempre detto: 'E' impossibile che ce la facciate'. Ora l'obiettivo è cambiare quota e puntare alla guida dell'Italia", conlcude.



Appendino: "Non è stato un voto di protesta" - Quello espresso dagli elettori "non credo sia stato un voto di protesta, ma di persone che non si sono sentite parte della città. L'errore è stato l'incapacità di ascolto". Lo ha detto il neo sindaco M5S di Torino, Chiara Appendino. "Bisogna ripartire dalle periferie - sottolinea -, abbiamo pensato un piano per il rilancio delle aree periferiche che partirà a ottobre. Dalle periferie è arrivato un grido di dolore che non può essere inascoltato". "Ricucire le ferite di una città - conclude - significa far sì che il centro e le periferie tornino a essere una cosa sola".