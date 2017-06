Comunali, a Lampedusa sconfitta Giusi Nicolini: Martello sindaco

Netta sconfitta per Giusi Nicolini , sindaco uscente di Lampedusa: dalle urne vittoria a Salvatore Martello della lista Susemuni ("Alziamoci") che con 1.566 voti ritorna primo cittadino dopo 15 anni. Secondo Filippo Mannino di #Fare Lampedusa con 1.116 voti. Terza e fuori dall'amministrazione l'esponente della segreteria nazionale del Pd e Premio Unesco per la Pace , con 908 voti. Ultima l'ex senatrice della Lega Angela Maraventano con 231 voti.

Le operazioni di spoglio si sono svolte per tutta la notte dal momento che i vari rappresentanti di lista hanno voluto controllare minuziosamente tutte le schede rallentando così le operazioni che al momento su una sezione, sono ancora in corso. Salvatore Martello, detto Totò, è stato sindaco di Lampedusa per due legislature fino al 2001.



Giusi Nicolini è componente della segreteria nazionale del Pd, ha ricevuto il Premio Unesco per la Pace. A ottobre è stata una delle quattro donne "simbolo dell'eccellenza italiana" che ha accompagnato il premier Matteo Renzi alla Casa Bianca per la cena con l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama.