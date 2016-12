Sondaggio Tecnè: crolla fiducia in Renzi, cresce Toti

Il sondaggio Tecnè mostra come si sta spostando la fiducia degli italiani negli esponenti politici: il Premier Matteo Renzi sta perdendo consensi dato che, su una scala in cui il 100 è il massimo della fiducia, ottiene un voto di 33, in calo di 6 punti rispetto all'anno scorso. Migliora sensibilmente la posizione di Giovanni Toti: il Presidente della Liguria ottiene un 34 (3 punti in più rispetto al 2015). Nelle intenzioni di voto degli italiani, recuperano terreno il M5s che ottiene il 27,8% dei consensi (un anno fa il valore era del 22,9%) e Forza Italia che si aggiudica il 13,3% di preferenze (12,4% l'anno scorso). Il PD infine, scende dal 33,2% del 2015 al 30,1% odierno.