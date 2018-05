Siria, Gentiloni: "Inaccettabile uso armi chimiche | Italia non neutrale, è coerente alleato Usa"

"Da Usa risposta motivata e mirata" - Gentiloni ha quindi affermato che il raid del 14 aprile da parte di Usa, Francia e Gran Bretagna, è stata "una risposta motivata, mirata e circoscritta. Non ci sono indicazioni di vittime civili né indicazioni di danni collaterali" il che dimostra che "la risposta è stata coordinata con attori presenti per scongiurare vittime civili".



"Nostro contributo solo di supporto logistico" - "All'attacco in Siria come sapete l'Italia non ha partecipato, abbiamo anzi esplicitamente condizionato la nostra disponibilità ad attività di supporto logistico - basate su trattati bilaterali tra Italia e Stati Uniti - al fatto che dal nostro territorio non partissero azioni dirette a colpire il territorio siriano. E così è stato", ha spiegato il presidente del Consiglio. Il supporto logistico, ha precisato, "si è svolto in particolare dalla base aerea di Aviano".



"Nessun dubbio sull'uso di armi chimiche" - Non c'è alcun "dubbio", ha proseguito il premier, che in Siria siano state usate armi chimiche, lo confermano "diverse fonti, tra cui l'Oms" e "abbiamo visto tutti le immagini". "Sappiamo che il regime di Bashar al Assad ha fatto ripetutamente uso di armi chimiche. La città di Douma è stata oggetto di un attacco in cui secondo ogni evidenza si è ripetuto l'uso di armi chimiche, probabilmente cloro miscelato con sarin o agenti assimilabili".



"Italia non è neutrale, coerente alleato Usa" - "L'Italia non è un Paese neutrale, che sceglie di volta in volta con chi schierarsi tra l'alleanza atlantica e la Russia: è un coerente alleato degli Stati Uniti e non di questa o quella amministrazione americana, di Kennedy o Nixon, di Reagan o Clinton, di Bush o Obama. E' una scelta di campo, è la nostra scelta di campo", ha ribadito.



"Da Assad irragionevole logica del terrore" - "Il conflitto - ha proesguito Gentiloni - è senza fine, il regime è responsabile di crimini inauditi e a chi si domanda il famoso 'cui prodest', perché Assad avrebbe dovuto accanirsi ora che sta vincendo con armi chimiche a Douma, io risponderei che di ragionevolezza in questi sette anni di conflitto ne ho vista ben poco. Ho visto francamente in questi anni solo l'irragionevole logica del terrore, quindi non mi domando dove sia la ragionevolezza dell'uso di armi chimiche contro il proprio popolo".