Sindaco di Roma, Berlusconi ha deciso: appoggerò Guido Bertolaso

II leader di Fi Silvio Berlusconi al termine di una complessa giornata di contatti e incontri ha deciso, si apprende in ambienti azzurri, di confermare la piena fiducia nella candidatura di Guido Bertolaso per la corsa a sindaco di Roma. Nessun passo indietro quindi per l'ex responsabile della Protezione Civile, che però non ottiene l'appoggio di Matteo Salvini , che ha da tempo scelto Giorgia Meloni .

"Come abbiamo sempre affermato, noi abbiamo fatto del mantenimento della parola data la regola del nostro impegno politico", ha precisato Berlusconi. "Per questo non possiamo accettare che gli accordi pubblicamente assunti vengano disattesi, men che meno per calcoli egoistici di partito. Per questa ragione, pur dispiaciuti che a Roma non si sia potuta realizzare l'unità del Centrodestra, ribadiamo la nostra convinta scelta e il nostro deciso sostegno a Guido Bertolaso".



"Per me sì, la questione è chiusa", ha risposto Matteo Salvini a chi gli ha chiesto se la questione delle candidature a Roma sia conclusa in questo modo, senza un accordo con Silvio Berlusconi. Arrivando a un comizio elettorale a Varese, il segretario della Lega ha comunque aggiunto che a suo avviso ciò "non avrà" ripercussioni sul centrodestra in altre realtà. Il candidato leghista nella Capitale rimane quindi Giorgia Meloni.