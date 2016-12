Silvio Berlusconi vola in Russia: in programma un incontro con Putin

Silvio Berlusconi vola a Mosca. Il leader di Forza Italia, infatti, è chiamato ad utilizzare tutta la sua esperienza in campo internazionale in un momento quanto mai delicato. "Mi reco nella Federazione Russa per alcuni giorni per incontrare il Presidente Putin, su suo stesso invito - ha dichiarato Berlusconi -. C'è una situazione di tensione nella politica internazionale tra l'Occidente e la Federazione Russa che si sta sempre più aggravando, con conseguenze sull'economia, sull'occupazione italiana e sulle prospettive di pace".