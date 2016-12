Sergio Mattarella, oggi la cerimonia d'insediamento del neopresidente

07:55 - Mancano poche ore alla cerimonia di insediamento del neopresidente della Repubblica Sergio Mattarella, dimessosi lunedì da giudice della Consulta. La prima tappa di Mattarella sarà davanti al Parlamento in seduta comune dove enuncerà un discorso di unità e riforme, per tentare l'aggancio alla ripresa e rendere più europea l'Italia. Da Montecitorio, poi, il neopresidente si recherà al Vittoriano per l'omaggio al Milite ignoto e infine al Colle.

Al Quirinale Mattarella sarà accolto dal presidente emerito Giorgio Napolitano. Alla cerimonia tra gli altri sarà presente il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi mentre mancherà il leader del M5S Beppe Grillo: ha ringraziato per "l'invito" ma ha scelto di rimanere fuori dalla scena chiedendo un incontro ufficiale per parlare dei temi cari ai Cinque Stelle. Sarà invece presente una delegazione composta dai parlamentari pentastellati che ricoprono cariche istituzionali.



Il presidente della Repubblica sarà prelevato dalla sua abitazione (in questo caso la foresteria della Corte costituzionale) dal segretario generale della Camera, Lucia Pagano, e accompagnato a Montecitorio a bordo di un'auto della presidenza della Repubblica scortata dai carabinieri motociclisti.



9.30: SUONA LA CAMPANA DI MONTECITORIO La partenza del presidente dalla sua residenza è segnata dalla campana maggiore di Montecitorio, che suona ininterrottamente fino al suo arrivo alla Camera.



9.40: L'ARRIVO ALLA CAMERA Il Capo dello Stato viene ricevuto dai presidenti di Camera e Senato e riceve nell'atrio gli onori militari da un reparto di Carabinieri in alta uniforme. Da lì, dopo un breve passaggio nella sala dei ministri lungo un percorso "punteggiato" da assistenti parlamentari in uniforme di gala, si dirige in Aula, ornata con 21 bandiere e drappi rossi. In Aula ci sono deputati e senatori, nelle tribune i delegati delle Regioni, i rappresentanti del corpo diplomatico e gli ospiti d'onore.



10: GIURAMENTO, SI SPARANO 21 SALVE DI CANNONE Aperta la seduta, il Capo dello Stato si alza in piedi e pronuncia la formula del giuramento: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione". In quel momento vengono sparate 21 salve di cannone e la campana di Montecitorio torna a suonare.



10.05: IL MESSAGGIO ALLA NAZIONE Il presidente della Camera cede il suo posto al centro del banco al nuovo presidente della Repubblica e invita i grandi elettori a sedersi; dopo di che il capo dello Stato rivolge il suo messaggio alla Nazione.



10.30: LASCIA L'AULA Al termine del messaggio, la seduta del Parlamento in seduta comune viene chiusa ed il capo dello Stato, accompagnato dai presidenti di Camera e Senato e dai rispettivi segretari generali, lascia l'emiciclo raggiungendo l'atrio di Montecitorio, dove viene accolto dal presidente del Consiglio. Poi riceve il saluto del segretario generale del Quirinale, mentre un reparto di corazzieri in alta uniforme gli rende gli onori. Esce da Montecitorio e nella piazza ascolta l'Inno nazionale e passa in rassegna il reparto d'onore schierato con bandiera e banda.



10.45: L'OMAGGIO AL VITTORIANO Il capo dello Stato viene accompagnato dal presidente del Consiglio e dal segretario generale del Quirinale all'Altare della Patria dove rende omaggio al Milite ignoto.



10.50: VERSO IL QUIRINALE Quindi, scortato dai Corazzieri a cavallo e dai motociclisti, Mattarella sale al Quirinale lasciando Piazza Venezia e attraversando Via Cesare Battisti e via IV Novembre a bordo della Lancia Flaminia 335, l'auto decappottabile a sette posti, che per tradizione viene usata solo in due occasioni: per l'elezione e per la parata del 2 giugno. Naturalmente se le condizioni meteorologiche saranno avverse sara' usata una berlina.



11.00: INCONTRO CON NAPOLITANO Giunto al Quirinale riceve gli onori militari. Poi sale allo studio alla vetrata dove avra' un colloqui con il presidente uscente Napolitano, che consegnerà a Mattarella il collare di Gran Croce decorato di gran Cordone, la massima onorificenza della Repubblica. Alle 11.30 Mattarella si trasferisce nel salone dei Corazzieri. Breve discorso del presidente del Senato Piero Grasso che ha svolto il ruolo di Presidente supplente della Repubblica, quindi prende la parola il nuovo capo dello Stato. Alla cerimonia assistono i vertici delle istituzioni e i leader politici,.