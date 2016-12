Sei parlamentari lasciano la Lega: reazione ad espulsione di Tosi

13:27 - Sei parlamentari veneti escono dalla Lega Nord per entrare nel gruppo misto. Al Senato: Emanuela Munerato (Rovigo), Patrizia Bisinella (Treviso) e Raffaela Bellot (Belluno); alla Camera: Roberto Caon (Padova), Emanuele Prataviera (Venezia) e Matteo Bragantini (Verona). Lo rende noto un comunicato dei fuoriusciti. E' il primo scossone politico nazionale dopo l'espulsione di Flavio Tosi.

Reazione ad espulsione di Tosi - I sei parlamentari leghisti che hanno scelto di uscire dal gruppo per andare nel gruppo Misto spiegano che la oro riflessione è stata "lunga e sofferta" e aggiungono che: "Dopo un confronto con i nostri territori, abbiamo deciso di uscire dal gruppo parlamentare della Lega Nord". "Riteniamo - si legge nella nota - che l'espulsione del nostro segretario nazionale della Liga Veneta e il commissariamento di fatto del direttivo nazionale della Liga stessa, oltre che il disconoscimento delle legittime decisioni che erano state assunte in consiglio nazionale, siano state prese da via Bellerio in modo scorretto e illegittimo dal punto di vista statutario e politicamente non comprensibile".



"Siamo nati come autonomisti e federalisti sia nelle battaglie politiche rivolte all'esterno, sia nella gestione interna al nostro movimento - continuano i sei parlamentari -. Questi fatti ci fanno ritenere che la Lega Nord abbia abbandonato la sua vera natura e il suo spirito riformista e federalista, non ammettendo piu' nemmeno un dibattito e una democrazia interni. Siamo stati tra i protagonisti della cosiddetta "rivoluzione delle scope" che tanto faticosamente aveva combattuto e sconfitto il "cerchio magico" che oggi constatiamo essere ritornato anche con altre figure e più virulento di prima".



I sei leghisti assicurano di continuare a riconoscersi nei cittadini che hanno dato loro fiducia nel 2013 e che proseguiranno le "battaglie storiche rivolte a quei principi imprescindibili di tutela delle identità e dell'autonomia e libertà dei nostri territori".



Salvini: "Auguri ai fuoriusciti, mi salutino Alfano" - "Preoccupato? No, auguri. Mi salutino Fini e Alfano": così il segretario della Lega Matteo Salvini ha commentato la fuoriuscita dei sei parlamentari.