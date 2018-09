Scuola, Salvini: "Investiti 2,5 milioni per contrastare spacciatori"

"Il ministero ha investito 2 milioni e mezzo di euro per la video sorveglianza e per una maggiore presenza di forze dell'ordine fuori dalle scuole". Lo ha annunciato Matteo Salvini, presentando al Viminale il piano per la sicurezza "Scuole sicure". Lo scopo è contrastare lo spaccio di droga all'esterno degli istituti scolastici che, ha aggiunto il ministro dell'Interno, sono "punti di attrazione per i venditori di morte".