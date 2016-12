Scandalo tessere Pd a Roma, Barca: "27 circoli dannosi a rischio chiusura"

"Bloccano il confronto sui contenuti" - Si tratta di circoli che "bloccano il confronto sui contenuti - afferma Barca -, premiano la fedeltà di filiera, emarginano gli innovatori". Tra questi ci sono anche degli "insospettabili", come quello dell'Eur o quello di Testaccio. Due sono, invece, le strutture cosiddette "chiuse" e sono i circoli di Versante Prenestino e di Ostia Nuova. Quest'ultimo pochi giorni fa è stato sfrattato proprio per problemi con il canone d'affitto.



Non solo brutte notizie - La mappatura del team guidato dall'ex ministro ha identificato altre 5 tipologie di circolo, oltre a quello "dannoso". I più "virtuosi" sono i cosiddetti circoli-progetto. Si tratta di 9 strutture (Cesano, Donna Olimpia, Esquilino, Labaro, Laurentino Petroselli, Magliana, Ostia Antica, Ottavia Palmarola e Tor Sapienza) in cui "gli interessi generali dei cittadini vengono privilegiati rispetto agli interessi particolari e sono perseguiti costruendo progetti che coinvolgano i cittadini nella loro attuazione".



Ventotto sono invece i circoli "ponte fra società e Stato", che mobilitano i cittadini "ed incalzano l'amministrazione". Sono 25 i circoli "di identità" caratterizzati da "iniziative rivolte all'esterno su temi prevalentemente di interesse nazionale". I circoli meno "affidabili" sono invece 19, 17 cosiddetti "di inerzia" e 2 invece definiti "presidio chiuso". Si tratta, in quest'ultimo caso, di "circoli segnati da forte degrado sociale ed istituzionale".



Le anomalie dei circoli - Nella lunga relazione dell'ex ministro si sottolineano le "anomalie" dei circoli, già registrate durante la direzione romana del partito la settimana scorsa quando è stato approvato il nuovo regolamento per il tesseramento. In particolare si registrano "irregolarità" di iscrizioni in corrispondenza di votazioni o congressi. Inoltre il "38,3% degli iscritti non frequentano il circolo". "Non dobbiamo mai abbassare la guardia - il monito di Barca -. Da situazioni disastrose ci si rialza e si rinnova".



Orfini: "Chiuderemo i circoli cattivi" - "Incroceremo i dati del rapporto con i nostri sugli iscritti veri e falsi e poi prenderemo le conseguenze: circoli pericolosi o cattivi verranno chiusi e commissariati entro pochi giorni, massimo una settimana". Lo afferma il commissario del Pd Roma, Matteo Orfini. "Non basta solo questo, ma è un pezzo del lavoro - continua - bisogna tagliare i rami secchi ma da questo rapporto emergono anche tanti circoli buoni".