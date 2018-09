Sanità, Conte: preservare e garantire a tutti il diritto alla salute

"Sosteniamo l'obiettivo della copertura sanitaria universale come consigliato dall'Oms. Il diritto a essere curati è da garantire a tutti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, aprendo la 68esima sessione del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità. "L'Italia è seconda in Europa per aspettativa di vita e noi vogliamo rilanciare e preservare il sistema sanitario", ha aggiunto.