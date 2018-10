Salvini:risparmio 500 mln su migranti, 380 mln per assunzioni agenti

"Conto di risparmiare almeno mezzo miliardo di euro di spesa corrente alla voce accoglienza e immigrazione. E di questo mezzo miliardo circa 380 milioni andranno in assunzione di forze dell'ordine". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini lasciando palazzo Chigi al termine del vertice sulla manovra economica. "Per fare questi conti devi essere preciso e i conti noi li stiamo facendo in maniera precisa", aggiunge.