Salvini: "Raderei al suolo i campi rom Devono avere gli stessi nostri doveri"

19:36 - I rom "devono avere gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini italiani. I campi rom non esistono in quasi nessuna parte d'Europa". A dirlo è il leader leghista Matteo Salvini, che ribadisce l'idea di "radere al suolo i campi rom". E spiega che "in alcuni campi ho visto villette a due piani, solo perché sono semoventi non pagano l'Imu. Volete stare in Italia? E allora cari rom avete gli stessi diritti e doveri degli italiani".

Intervenendo a "L'aria che tira", il segretario leghista argomenta così la sua proposta: "Se uno fa una scelta di vita viaggiante, si spostano, ci sono campi che sono lì da venti, trent'anni". E aggiunge: "A mio parere i campi rom sono un modello di segregazione, sfruttamento e isolamento".



Boldrini: "Inquietante" - La presidente della Camera, Laura Boldrini, definisce "inquietante" utilizzare la frase 'radere al suolo i campi rom' come ha fatto il leader della Lega Matteo Salvini. La Boldrini dice di essere d'accordo nel trovare un'alternativa ai campi rom ma "non certo annientando chi ci abita ma individuando una politica abitativa". Ricorda poi che tantissimi, tra i rom, sono italiani e invita a "non mettere in atto alcuna discriminazione".



Per la presidente della Camera "bisogna superare la problematica abitativa dei campi rom degradati". "Mi auguro per l'Italia oltre che per questo gruppo sociale che venga superata la dimensione del campo rom che non fa onore al nostro Paese - ha detto a margine di un incontro, a Montecitorio, con una rappresentanza di una comunità rom - l'Europa dei diritti ci chiede che non sia utilizzata la politica dei campi, il nostro Paese deve ascoltare tale richiamo". La Boldrini, invita, poi, a superare anche quello che definisce un "falso mito" e cioè che "i rom sono contenti di stare nei campi, basta parlare con chiunque di loro per capire che non è vero".



La contro-risposta di Salvini: "È la Boldrini a essere inquietante" - La replica di Matteo Salvini alle critiche pronunciate da Laura Boldrini non si è fatta attendere. "È inquietante che la Boldrini sia presidente della Camera" ha dichiarato il segretario della Lega. Durante una conferenza stampa Salvini ha inoltre osservato che la sua posizione è nota da tempo, "chiedo diritti e doveri uguali per tutti".

Card.Vegliò: da Salvini frasi assurde e stupide - "Sono posizioni estreme, assurde, come quelli che dicono 'I musulmani? Li ammazzerei tutti' o 'I migranti? Vadano tutti a casa loro'. Sono frasi stupide, e non varrebbe nemmeno la pena perdere tempo per commentarle". Così il cardinale Antonio Maria Vegliò, capo dicastero vaticano per i migranti, commenta le frasi di Matteo Salvini sui rom. "Sono frasi assolutamente insensate, che dimostrano anche di non avere una prospettiva politica: il governo della città non si fa con gli slogan, ma affrontando i problemi". Rincara la dose monsignor Gian Carlo Perego, direttore della Fondazione Migrantes della Cei.