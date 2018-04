Salvini: "No a un governo a tempo" e Berlusconi: "Il premier alla Lega"

"Continuerò a incontrare tutti dalla prossima settimana, partendo dall'alleanza di centrodestra, che abbiamo ribadito che è unitaria. Andiamo in Parlamento se ci sono numeri certi - ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale - Noi non abbiamo detto 'no' a nessuno, lavoriamo a smussare gli angoli che altri, a parole, non vogliono smussare, cercando di esercitare la responsabilità che la Lega ha esercitato per l'elezioni dei presidenti delle Camere, facendo passi di lato e facendo rinunce. Se ognuno rimane sulla proprie impuntature i governi non si fanno".