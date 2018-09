Salvini: "La masturbazione in pubblico torni a essere un reato"

Il decreto legislativo in questione ha depenalizzato alcuni reati, tra cui appunto gli atti osceni in luogo pubblico: niente più condanna al carcere per chi li commette. Pagherà una multa, anziché scontare una pena, anche il 28enne albanese a cui fa riferimento il vicepremier. In realtà la legge punisce come reato chi commette atti osceni in luoghi frequentati da minori, anche se i minori non ci sono. Ma se il fatto accade altrove, come nel caso di Venezia, il reato non c'è più. "Giù le mani dalle donne e dai bambini", ha concluso Salvini.