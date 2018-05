Salvini, governo con M5S fino a dicembre ma no tecnici. Il premier? "Ho un nome in mente"

Salvini ha poi aggiunto: "Se si tratti di un governo tecnico, di scopo o istituzionale, l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l'invito a M5S a fare insieme un governo a tempo per fare poche cose e bene". Il segretario della Lega ha indicato fino a "dicembre" la durata del prossimo governo. "E' quanto si può chiedere al presidente Mattarella per evitare l'ennesimo governo tecnico irrispettoso per gli italiani, che escludo, un governo che si faccia carico di fare in fretta e bene poche cose: una legge elettorale che mandi al governo chi prende un voto in più, come alle regionali, bloccare Iva e accise rispettando i parametri europei, andare a Bruxelles a dire che prima viene l'interesse nazionale, iniziando a respingere il nuovo bilancio Ue".



"Se il M5s non ci sta resta solo il voto" - "Mi rifiuto di mandare al Consiglio europeo di giugno Alfano a rappresentarci. Mi rifiuto, mi auguro di andare con altri ministri", ha detto il leader del Carroccio. "Voto a ottobre o a novembre se non si rispettano le condizioni della Lega? Certo". E precisa: "Senza un accordo per un governo a tempo fino a dicembre, rimane solo il voto, di più non posso fare. Spero che tutti ci stiano, perché piuttosto che avere un governo telecomandato da Bruxelles che per due anni ci massacra, penso che al M5s convenga un governo amico degli italiani e non nemico".



Infine un riferimento a quanto affermato da Beppe Grillo, in merito all'ipotesi di un referendum sull'euro: La proposta di un referendum sull'euro? "Lo trovo affascinante come dibattito filosofico nei prossimi anni, bisogna bloccare nei prossimi giorni l'aumento dell'Iva e delle accise e ridurre le tasse a chi produce".