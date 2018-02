Salvini da Barbara D’Urso: “Prossima volta sarò qui da premier”

“Conto di essere qui per l'ultima volta all'opposizione. La prossima volta ci torno come Presidente del Consiglio". Così Matteo Salvini, nello studio a Domenica Live, ospite di Barbara D'Urso. Il leader della Lega ha spiegato: "L'unica squadra che può vincere è quella del centrodestra, siamo ormai a un passo dalla vittoria". "Se vado al governo - ha aggiunto - a differenza di altri non mi monto la testa, tengo i piedi ben piantati a terra, vado a fare la spesa. Adesso o mai più, vorrei per cinque anni dimostrare che quello che dico, faccio. Salvini ha poi spiegato lo slogan della Lega “Prima gli italiani”: "Chi sceglie la Lega sceglie un concetto chiaro: prima gli italiani. Se avanza qualcosa ci occupiamo anche degli altri". "Il mio problema non è il colore della pelle – ha poi chiosato - ma accogliere chi porta rispetto. Se arrivi in Italia e cominci a dire: mi dà fastidio il presepe, il crocifisso torni a casa tua".