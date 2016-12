Salvini: Boldrini? Il nulla fatto donna "Il tesoretto del Def vada agli esodati"

17:17 - "Laura Boldrini è la peggiore presidente della Camera della storia. E' l'ipocrisia, il nulla fatto donna". E' l'opinione del segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che ha risposto così a una domanda di un ascoltatore di Radio Padania. Il leader del Carroccio ha poi attaccato il premier Matteo Renzi: "Il suo è un governo razzista nei confronti dei veneti e degli italiani, mentre offre colazione, pranzo e cena in decine di alberghi agli immigrati".

"Italiani rinuncino alla cittadinanza e chiedano asilo" - Da Verona Salvini ha lanciato l'iniziativa Chiedo Asilo. "Chiediamo a tanti cittadini italiani in difficoltà (disoccupati, esodati e cassaintegrati) di rinunciare simbolicamente alla cittadinanza italiana", ha spiegato. "Poi - ha aggiunto - andremo nelle prefetture a chiedere per questi cittadini italiani lo stesso trattamento riservato ai profughi".



"Soldi in più vadano agli esodati" - Il leader leghista ha poi parlato del tesoretto da 1,6 miliardi del Def: "Siamo disposti ad andare a prendere Renzi a Palazzo Chigi se per caso non dovesse usare i soldi che ha trovato sotto il materasso per aiutare le vittime della legge Fornero". "Se veramente ci sono soldi in più siano destinati a esodati e disoccupati", ha sottolineato.



"I campi rom vanno rasi al suolo" - Salvini è anche tornato sulla polemica relativa ai campi rom che, ha ribadito, "devono essere rasi al suolo". "La stragrande maggioranza dei nomadi - ha detto - non paga una lira e campa alle spalle del prossimo. La Lega vuole portare normalità, tranquillità, serenità, equità. Se serve con la ruspa. Perché le case abusive non le abbatti con i fiorellini, ma con la ruspa. E a me piace la ruspa".



"Nel centrodestra confusione notevole" - Infine il segretario del Carroccio ha affrontato il nodo elezioni Regionali. "In Puglia - ha affermato - noi ci saremo, perché ci chiamano tantissime persone. Se Forza Italia deciderà di fare la strada con noi è la benvenuta". "Nel centrodestra - ha aggiunto - c'è una confusione abbastanza notevole".