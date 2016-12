Salvini-Berlusconi, "insieme per mandare via il premier Renzi"

L'incontro, durato poco meno di tre ore, serviva per cercare un'intesa tra i due leader. "Questo governo - ha spiegato Salvini - è incapace e pericoloso e quindi stiamo parlando di fare un'alternativa seria con chi ci sta. Chiunque ci dà una mano a mandarlo a casa è benvenuto". La proposta di Berlusconi, dati elettorali alla mano, è stata chiara: "Uniti, noi forti dei risultati nel Mezzogiorno, voi del successo al Nord". E con Fratelli d'Italia "possiamo superare il 30%".



"Alfano non pervenuto" - Non è mancata una battuta sull'Ncd e Alfano: "Non pervenuto", ha detto il leader leghista lasciando Arcore. Durante l'incontro, Berlusconi avrebbe anche proposto a Salvini di correre per la poltrona di sindaco di Milano. Un'ipotesi già scartata dal segretario del Carroccio, che però ha chiesto "un uomo della Lega a Palazzo Marino". Con Maroni già in Regione, per la Lega sarebbe un risultato importante. E Berlusconi sembrerebbe non essersi opposto al progetto.