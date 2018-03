"Il problema dell’Italia è il lavoro, la copertura iniziale l'abbiamo trovata con la pace fiscale - così Matteo Salvini a Tgcom24 illustra il programma di Centrodestra - Via i litigi con Equitalia sono troppi i cittadini in ostaggio, dammi il 15% di quello che mi devi e torni a lavorare". Insomma, meno tasse e più lavoro è la promessa del leader della Lega. Una soluzione, dice, possibile: "Faremo l’opposto di quello che ha fatto Renzi, non ne posso più dei loro danni, si può lavorare di più e anche essere più sicuri". E conclude: "La squadra c’è, il programma c’è. Governiamo in Lombardia, Veneto, Sicilia, e mille comuni con la stessa coalizione, siamo pronti a governare l'Italia".