Roma, Virginia Raggi: ricevuto avviso conclusione indagini, spiegherò ai pm

"Ho ricevuto un avviso di conclusione indagini per due vicende. Ritengo di aver agito in buona fede e spiegherò le mie ragioni a magistrati". Lo ha affermato il sindaco di Roma Virginia Raggi, nel corso della conferenza stampa sul suo primo anno di governo in merito alla conclusione delle indagini e al rischio di processo sulla vicenda nomine. "Ho sentito Beppe Grillo, mi ha incitato ad andare avanti e continueremo a lavorare", ha aggiunto.

Roberta Lombardi candidata alla Regione Lazio per i 5 Stelle? "Credo che siano ricostruzioni giornalistiche perché come sapete noi facciamo delle primarie on-line. Credo che questa ricostruzione non tenga contro della competenza da lei maturata, Roberta Lombardi ha fatto un lavoro importante in 5 anni che potrebbe ancora mettere a disposizione dei cittadini in Parlamento".



"Le amministrative? Sono tutte elezioni a sé stanti. Conta moltissimo il peso e l'immagine del candidato. In Italia abbiamo assistito ad un fenomeno di crescita M5S dappertutto. Abbiamo ballottaggi in 9 città, solo 2 in provincia di Roma mi auguro che le città abbiamo coraggio di fare scelte radicali", ha concluso.