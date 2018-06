12 giugno 2018 12:24 Roma, M5s in calo di consensi: Raggi scarica la responsabile del Verde La sindaca annuncia su Twitter: "Ci impegneremo di più su decoro, lavori pubblici e trasporti".

Trentamila voti persi nel giro di due anni. Rispetto alle elezioni del 2016 come lista, nei municipi III e VIII di Roma, il Movimento 5 Stelle ha subito un calo dei consensi. All'indomani della tornata elettorale, Virginia Raggi prova a dare segnali di ripartenza. "I cittadini vanno sempre ascoltati" , twitta e poco dopo annuncia un avvicendamento: Rosalba Matassa non sarà più la responsabile del Verde. Nel frattempo chiede aiuto al neo ministro Di Maio per "riattivare il tavolo" per la Capitale.

Il caso dei parchi cittadiniNon è per il verde che i pentastellati hanno perso voti. O meglio, non è solo per quello. C’è il problema dei trasporti che non è ancora stato risolto. La crisi dei rifiuti, per cui Raggi ha puntato il dito contro Nicola Zingaretti, definendolo "non amico di Roma". La città poi è sotto accusa per le buche nel manto stradale che hanno di fatto cancellato l’ultima tappa del Giro d’Italia. Ma ad aumetare la pressione sul Verde pubblico, negli ultimi giorni, è arrivato anche un video, postato sui social dall’ex consigliere municipale Andrea Montanari, dove si ricorda alla Raggi di quando, prima di vincere le elezioni, mostrava un parco giochi pieni di rifiuti e con l’erba alta. Dalle immagini si vede come, dalla sua nomina ad oggi, la situazione non sia cambiata un granché.

Le richieste a Di MaioAnche dalla giunta cercano di mettere una pezza al risultato deludente. Si fanno sentire il portavoce del Movimento all’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito, e il capogruppo in Campidoglio, Paolo Ferrara. "Ora più che mai serve un cambio di passo per andare avanti e più coraggio sullo sviluppo della città e di settori strategici", dichiara il primo, come riporta Il Messaggero. "Ci concentreremo su alcuni temi importanti e andremo di più tra le persone nei quartieri per dare un segnale forte", aggiunge il secondo. Intanto Virginia Raggi prova a rassicurare i sindaci dei municipi della Capitale: "Ho già parlato con il ministro dello Sviluppo economico per riattivare il cosiddetto tavolo per Roma".