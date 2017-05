31 maggio 2017 19:01 Roma, la Raggi: "Chiudiamo campi rom, mangiatoia della criminalità" Il Campidoglio annuncia un patto di responsabilità scuola-lavoro-salute con i capifamiglia nomadi

"Possiamo annunciare in maniera molto netta che finalmente a Roma saranno superati i campi rom. Iniziamo chiaramente con due campi, La Barbuta e Monachina". A dirlo è il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che spiega come, con la chiusura dei campi rom, "fermiamo la mangiatoia che per troppi anni c'è stata sui campi da parte della criminalità e anche di mafia capitale".

Un patto di responsabilità tra Rom capofamiglia e Campidoglio. Questo prevede il piano per il superamento dei campi nomadi presentato dalla sindaca Virginia Raggi. "Il percorso che si intende percorrere a Roma poggia su 4 assi: scolarizzazione, occupazione, salute, abitazione. Sono previste per questo misure temporanee di sostegno alle persone Rom Sinti e Caminanti in condizioni di fragilità che accompagnino il processo di superamento dei campi - ha spiegato -. Per ciascuna persona o famiglia dovrà essere sottoscritto un Patto di Responsabilità con Roma Capitale da parte del capofamiglia che definisce diritti e doveri".



Nei primi due campi che il Campidoglio vorrebbe chiudere in circa due anni, La Monachina e La Barbuta, le azioni del piano saranno avviate da subito con 3,8 milioni di fondi europei. "La cosa fondamentale - dice la Raggi - è che le linee guida per il superamento dei campi Rom prevedono l'utilizzo di fondi europei, l'Italia ha avuto a disposizione dei fondi che non ha utilizzato continuando a spendere tra i 24 e i 30 milioni di euro annui per tenere in vita i campi - ha detto la sindaca - Noi andiamo a prendere le risorse Europee e andiamo a fare quello che da anni ci chiedevano, il superamento dei campi. Capite che siamo visibilmente soddisfatti. Con questo piano mettiamo fine all'epoca dell'assistenzialismo, non a caso uno dei nostri primi atti è stato quello di revocare i bandi che erano in corso".