Roma, il ministro Calenda pubblica il piano di rilancio da 1,6 miliardi

Sul fronte mobilità sostenibile si prospetta l'acquisto di 520 nuovi autobus tra diesel, metano e ibridi; 50 varchi addizionali per multare in automatico chi transita senza autorizzazione su 50 corsie preferenziali; l'estensione della Ztl. Entro il 2020 si punta a 7 nodi di scambio intermodali in periferia. Per il turismo spicca la "realta' aumentata sul Foro Romano e i Fori Imperiali".



Tra gli interventi settoriali al centro del tavolo per Roma: l'Hub dell'aerospazio, l'Hub dello Sport con impianti sportivi diffusi nella Capitale, l'Hub dell'industria creativa e l'Hub Scienze della Vita, ossia un hub di rilevanza internazionale nel settore della ricerca biomedica e delle terapie innovative.



Altro obiettivo identificare le principali criticità delle aziende localizzate a Roma e predisporre in tempo soluzioni per prevenire crisi aziendali o il trasferimento delle sedi. Per questo si è tenuta una riunione plenaria il 23 novembre, per dicembre sono previsti "incontri one to one", mentre per gennaio la costituzioni una task force permanente Mise-Comune-Regione.



Capitolo a parte: un nuovo processo per i servizi digitali alle imprese. Per il decoro e l'antiabusivismo, l'intervento ministeriale consistera nel velocizzare le procedure dirette all'attività sanzionatoria amministrativa per colpire i comportamenti abusivi (ad esempio il cosiddetto 'tavolino selvaggio). Saranno dedicate a supporto del municipio del centro storico 10 risorse umane di Invitalia per 3 mesi per le pratiche 'incagliate'. Attenzione anche alla videosorveglianza: il nuovo piano ha individuato numerose ulteriori fonti video, pubbliche e private; si sta procedendo ad una mappatura complessiva delle sorgenti di interesse.



M5s: "Di fondi nessuna traccia, marketing 'fuffa'" - "Anche stavolta Calenda la butta in confusione. Dei fondi non c'è traccia. Questo marketing politico a Roma lo chiamiamo 'fuffa'. Poi l'improbabile ministro dopo i fallimenti di Ilva, Alitalia, dei Cantieri di Stx di Fincantieri, Almaviva che consigli può dare?". Lo scrive su Facebook il capogruppo M5S Paolo Ferrara.