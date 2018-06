Roma, il M5s inserirà "valori antifascisti" nello statuto del Campidoglio

Il Campidoglio a guida Raggi e targato M5S vuole inserire il concetto di "Roma città antifascista" nello statuto del Comune. Una mossa che arriva a pochi giorni dalla svista sulla mozione per intitolare una via a Giorgio Almirante bloccata poi dalla sindaca, sollecitando una contromozione, all'interno della quale ci sarà appunto la proposta di inserire "nello Statuto valori antifascisti".

La contromozione è stata messa in calendario, per essere discussa in aula in Campidoglio, giovedì 21 giugno, e prevede il divieto di intitolare strade a chi è stato "portatore di idee riconducibili al fascismo, antisemite o razziali".