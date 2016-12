Roma, il dopo Ignazio Marino: commissario con voto in primavera

Con le dimissioni del sindaco Marino , in Campidoglio si apre la stagione del commissariamento con il voto in primavera. Anche se, per legge, il sindaco ha 20 giorni di tempo durante il quale può revocarle. A disciplinare tutta la materia è il Testo Unico sugli Enti locali, aggiornato dal Decreto legislativo 267 del 2000 che prevede tre strade in una vicenda come quella del Campidoglio.

DIMISSIONI SINDACO - Le dimissioni del sindaco diventano esecutive dopo 20 giorni, lasso di tempo nel quale può revocarle. A quel punto scatta la procedura di scioglimento del Consiglio comunale, con la sospensione di tutte le cariche istituzionali. Viene nominato un commissario - del rango di prefetto, nel caso di Roma - che porta la Capitale alle elezioni. Il voto avverrebbe in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno 2016, in base alla Legge 120 sulle elezioni negli enti locali del 1999.



I PRECEDENTI - A Roma ci sono i due precedenti delle dimissioni da sindaco di Francesco Rutelli nel 2001 e di Walter Veltroni nel 2008, entrambi per correre come candidati premier nelle elezioni politiche.



LA DATA SPARTIACQUE - Il commissariamento durerebbe fino alla primavera del 2017 nel caso il sindaco si dimettesse e l'amministrazione decadesse dopo il 24 febbraio. Si voterebbe quindi nella primavera del 2017 a meno che il governo non fissi per decreto una nuova tornata elettorale negli Enti locali.



IL PREFETTO-COMMISSARIO - Quanto all'ipotesi che sia lo stesso prefetto di Roma Franco Gabrielli - che è anche coordinatore del Giubileo - ad essere nominato commissario, questa non viene esclusa dalla legge ma, sottolineano fonti della prefettura, non è mai accaduto in Italia e viene ritenuta "impossibile".