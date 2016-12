Rom, Salvini sospeso da Facebook: "Punito per la parola zingari"

22:09 - L'account Facebook di Matteo Salvini bloccato dopo il suo attacco ai rom. "Facebook mi ha sospeso per 24 ore perché ho usato la parola zingari che usava mia nonna", ha detto infatti il segretario della Lega, definendo "ipocrita" l'Italia, dopo le polemiche per le sue parole sui campi rom da "radere al suolo".

Ma nonostante la "punizione" da parte del social, il segretario della Lega, parlando a Radio Padania, insiste: "Se andiamo al governo, mando il preavviso di sfratto e poi rado al suolo tutto". Salvini spiega poi di pensare "anche a quelle migliaia di minorenni costretti a rubare e a fare gli accattoni, che dovrebbero essere sottratti ai genitori. Mi chiedo: dove sono gli assistenti sociali? Li manderei nei campi rom prima di chiuderli".



Il leader del Carroccio, poi, replica anche alle critiche di esponenti del Vaticano alla sua uscita sui rom: "Sentire certe parole in bocca a un vescovo mi fa tristezza. Se avessi peccato, compito di un vescovo sarebbe di riportarmi sulla retta via, non di insultarmi". Ma, conclude, "io parlo con i parroci di provincia, non con i vescovoni che vivono in 300 metri quadrati, magari anche con i camerieri".



La precisazione di Fb: "Un contenuto sospeso per errore" - In serata la precisazione del social network, che si scusa per aver sospeso un contenuto per errore. "Dopo aver esaminato la pagina di Matteo Salvini - ha spiegato un portavoce di Facebook - ci siamo resi conto che, mentre uno dei contenuti è stato rimosso correttamente poiché in violazione delle nostre policy riguardanti l'incitamento all'odio, abbiamo anche rimosso erroneamente un altro contenuto. Dal momento che il nostro team gestisce più di un milione di segnalazioni ogni settimana, occasionalmente facciamo un errore. Ci scusiamo per il disagio causato dalla rimozione di questo contenuto".