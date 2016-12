Riforme, Calderoli lascia il Senato con l'olio di ricino: "E' questo il nostro futuro"

La Costituzione in mano e l'olio di ricino in bella mostra sul banco parlamentare. Così Roberto Calderoli ha fatto la sua dichiarazione di voto sulle riforme parlando in Aula, dove ha detto: "La Lega non parteciperà al voto e vi lascerà votare da soli questa roba. Temo che l'olio di ricino sia il nostro futuro". E ancora: "L'attentato alla democrazia nasce dal combinato disposto di legge elettorale e di questa riforma. Sì, perché approviamo la Costituzione voluta da Licio Gelli".