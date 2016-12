Renzi replica alla Ue: "La Manovra rispetta tutte le regole"

Forte della promozione ricevuta dal presidente americano Barack Obama sul referendum costituzionale e sulla sua politica di riforme a favore della crescita, Renzi si è mostrato quindi pronto ad affrontare il negoziato a Bruxelles sul doppio fronte dell'emergenza immigrazione e della legge di stabilità.



"Nostra linea su impegni Ue condivisa anche da Obama" - Nella battaglia del'Italia sull'immigrazione e contro l'austerity Renzi ha spiegato che "non ci sono Don Chisciotte contro i mulini a vento: c'è una visione del mondo in cui l'Unione Europea deve essere maggiormente attenta a immigrazione e crescita, e su questa linea è importante ci sia la condivisione del presidente Obama".



"Nostre battaglie internazionali sono battaglie condivise" - L'appoggio di Obama, ha proseguito Renzi, è la testimonianza di "un'identità di visione già presente prima. E' importante passi il messaggio che quando l'Italia fa alcune battaglie a livello internazionale, e qualcuno dice che siamo dei Don Chisciotte, poi si vede che non è così: c'è condivisione".



"Punire chi non rispettato accordi su migranti" - Sul fronte immigrazione, Renzi, che giovedì sarà a Bruxelles per il Consiglio europeo, ha sottolineato inoltre che tutti in Europa devono fare di più. Anche su questo ha l'assist di Obama che nel corso della visita a Washington aveva avvallato le posizione dell'Italia sul tema, sottolineando che nell'Unione europea "si è uniti non solo per i suoi benefici ma anche per i costi" che essa comporta. "Quanto alle procedure di infrazione - ha aggiunto Renzi -, stiamo aspettando quella che l'Europa deve fare a quei Paesi che avevano promesso di accogliere dei migranti e non lo stanno facendo".