Renzi: "Pd non prende lezioni da M5s, è fondato da un pregiudicato"

"Se i grillini dicono che loro sono il partito degli onesti, ricordo che il Pd non prende lezioni da nessuno". Matteo Renzi , nella sua enews, torna ad attaccare il M5s spiegando che il Pd " non prende lezioni soprattutto da un partito fondato da un pregiudicato che ha qualche problema di troppo con l'evasione fiscale e che ha inventato la sceneggiata dei rimborsi dimenticando di dire che i 5 Stelle hanno rinunciato (forse) a 23 milioni in 6 anni".

Peraltro, aggiunge il segretario dem, "il Pd, abolendo la legge sul finanziamento pubblico ai partiti, ha rinunciato a molto di più. Nel 2010 Bersani incassava 60 milioni di euro dal finanziamento pubblico. Nel 2011 Bersani incassava 57 milioni di euro dal finanziamento pubblico. Nel 2018 noi non incassiamo un centesimo. Chi è che rinuncia di più?".



"Ma non vi sembra una discussione infantile? Non sarebbe meglio confrontarsi sul futuro anziché sugli scontrini? Cari grillini, lasciate la guerra nel fango. E parlate di Europa, parlate di vaccini, parlate di crisi industriali e lavoro, parlate di infrastrutture. Parlate di politica. E vediamo chi ha i candidati credibili e chi no", conclude Renzi.